В Києві на зеленій гілці метро відновили рух між станціями Осокорки і Червоний хутір після атаки РФ

У Києві після удару російських окупантів у ніч з 26 на 27 жовтня відновили рух потягів на зеленій гілці метрополітену між станціями Осокорки та Червоний хутір .

Оновлено о 19:13. У Київському метрополітені повідомили, що на зеленій гілці відновили рух між станціями Осокорки — Червоний хутір. Також потяги їздять між станціями Сирець — Видубичі. Рух Південним мостом тимчасово призупинений.

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Інфографіка: pro.kyiv.ua

Раніше в офіційному Telegram-каналі Київського метрополітену повідомлялось, що після російського удару вночі 27 жовтня потяги метро досі не їздять між станціями Славутич та Червоний хутір, а зелена гілка працює на ділянці Сирець — Видубичі.

«Цієї ночі під час обстрілу столиці було пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мості. На місці працюють фахівці профільних служб підприємства», — йдеться у повідомленні.

У метрополітені попереджали, що у вечірню годину пік поїзди на ділянці Сирець — Видубичі курсуватимуть з інтервалом чотири з половиною хвилини.

«На червоній лінії поїзди їздять між Академмістечком і Лісовою — усі станції відкриті на вхід. Під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою призупинятимуть. Синя лінія працює у звичайному режимі. Усі підземні станції під час повітряної тривоги працюватимуть як укриття», — резюмували у Київському метрополітені.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.

Крім цього, після нічної російської атаки в Києві пошкоджено ділянку метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова, проте рух червоною гілкою відновили на всіх станціях. На зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.

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Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому Південний міст у Києві складно зруйнувати та скільки часу може знадобитися на відновлення пошкодженого покриття.

«Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час», — зазначив він.

Як додав Ігнат, під час цієї атаки РФ випустила в напрямку столиці 16 балістичних ракет типу Іскандер-М або зенітних ракет С-400. Які саме ракети влучили в міст, мають встановити фахівці після дослідження місця удару, резюмував офіцер.