Затор у Києві, спричиненій ракетними та безпілотними ударами, 28 жовтня, 2026 року (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

У п’ятницю, 30 жовтня, на правому березі Києва сталась аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки відключення світла не діють .

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

У компанії заявили, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

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На лівому березі столиці діють графіки.

У ніч на 30 жовтня російські війська завдали ударів по Києву балістичними ракетами. Пошкодження були зафіксовані у Дніпровському та Дарницькому районах. Загинула одна людина.

У Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа.

У Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях: горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.