Удар балістикою по Південному мосту: у Києві відновили рух метро між станціями Осокорки та Червоний Хутір

Київський метрополітен відновив основні кабельні мережі та рух поїздів між станціями Осокорки й Червоний Хутір після пошкодження Південного мосту внаслідок російського удару у ніч проти 27 жовтня.

Про це у середу, 28 жовтня, повідомили в КМДА.

Там зазначили, що на Південному мосту в Києві тривають першочергові ремонтні роботи та обстеження конструкцій, пошкоджених унаслідок російської атаки.

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Пошкодження виявили в залізобетонних конструкціях мосту, автомобільних проїздах, елементах метрополітену та інженерних комунікаціях.

За даними адміністрації, комунальні служби виконують невідкладні роботи на ділянках без критичних пошкоджень. Інші інженерні мережі ще ремонтують, а фахівці паралельно перевіряють стан конструкцій і оцінюють їхні деформації.

У КМДА підкреслили, що результати обстеження очікують на початку наступного тижня. На їхній основі визначать подальші кроки з відновлення мосту та наземної ділянки зеленої лінії метро.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували. Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст.

Зокрема було пошкоджено ділянку метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова, проте рух червоною гілкою відновили на всіх станціях. На зеленій лінії тимчасово не курсували поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.