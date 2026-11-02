У Києві відновили рух метрополітену після перебоїв з електроенергією

Рух поїздів на зеленій та червоній лініях метро Києва обмежили (Фото: Київський метрополітен)

У Києві у понеділок, 2 листопада, обмежували рух на зеленій та червоній лініях метрополітену через значні коливання напруги , повідомила Київська міська державна адміністрація.

10:03. Поїзди відновили рух на зеленій лінії між станціями Осокорки — Червоний хутір. Метрополітен працює у звичайному режимі, повідомила КМДА.

Оновлено о 09:52. Рух поїздів на червоній лінії метро відновлений у звичайному режимі. Поїзди курсують між станціями Академмістечко — Лісова, пише КМДА. На зеленій лінії призупинено рух між станціями Осокорки — Червоний хутір.

Реклама

Зміни стосувалися таких ділянок:

було призупинено рух поїздів на зеленій лінії між станціями Осокорки — Червоний хутір;

було призупинено рух на наземній ділянці червоної лінії — поїзди курсували між станціями Академмістечко — Арсенальна.

Синя лінія метро працює у звичайному режимі.

Також у КМДА нагадали про тимчасове припинення руху електротранспорту на Борщагівській трамвайній лінії та на просп. Відрадному.

Раніше у Київпастрансі також повідомили, що через відсутність електропостачання в столиці тимчасово призупинено рух фунікулера.

Вранці 2 листопада ДТЕК повідомила про екстрені відключення світла у Києві та Київській області. Наразі графіки відключень не діють.