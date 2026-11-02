У Києві оголосили повітряну тривогу через атаку реактивних БпЛА

У Києві у понеділок, 2 листопада, оголосили жовтий рівень небезпеки через атаку БпЛА.

15:25. У Києві знову оголосили жовтий рівень тривоги. Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА на Жуляни, Борщагівку.

14:52. Відбій тривоги у Києві.

Оновлено о 14:38. У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки. Повітряні сили повідомляють про дрон на Теремки.

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Раніше у столиці оголошували червоний рівень. Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивні БпЛА курсом на Київ з південно-східного напрямку, а також про дрони на Теремки і Жуляни.

У Київській області фіксували рух БпЛА курсом на Калинівку, Вишневе, Боярку, Васильків та Обухів.

Моніторингові канали писали про близько десятка реактивних шахедів у столиці та передмісті, що намагаються атакувати об'єкти енергетики. У Київській області було чутно вибухи.

Фото: alerts.in.ua

Раніше у столиці та області запровадили аварійні відключення світла. У ДТЕК повідомляли, що ситуація в енергосистемі столичного регіону ускладнилася, зокрема через повторний удар РФ по ТЕЦ 30 жовтня, а також внаслідок попередніх обстрілів.

Вночі 2 листопада Росія застосувала проти України 193 ударних БпЛА типу Shahed, 75 із них — реактивні. ППО знешкодила 154 дрони, зокрема 58 реактивних, повідомили Повітряні сили. В Одеській області пошкоджено енергооб'єкт, у Кіровоградській — транспортне підприємство. Також наслідки нічної атаки РФ фіксують у Харківській, Полтавській, Черкаській та інших областях.