Мітинги проти відставки Федорова. У Києві анонсували ходу за діалог і реформи

Український ветеран Дмитро Козятинський, ініціатор мітингів проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова , анонсував протестний марш за діалог і реформи, що відбудеться 31 липня в Києві. Він також закликав інші міста долучитися до акції.

На своїй сторінці в X він уточнив, що мітинг розпочнеться 31 липня о 19:00 у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку в парку імені Шевченка. Хода завершиться на площі Івана Франка.

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«Пропоную іншим містам також організовувати протестні ходи центральними вулицями, якщо це дозволить безпекова ситуація», — заявив він.

Козятинський наголосив, що останні коментарі президента України Володимира Зеленського щодо нещодавніх кадрових змін в уряді не дали українцям чітких відповідей.

«Гадаю, усі вже бачили нове інтерв'ю президента. На жаль, у ньому ми так і не отримали відповіді на запитання, яке ставлять люди на протестах по всій країні. Я переконаний, що дослухатися до свого народу — це ознака сили, і сподіваюся, що президент усе ж таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві зростатимуть фрустрація та розчарування, а це точно не те, з чим нам варто входити в і без того надзвичайно тяжку зиму», — зазначив ветеран.

Козятинський закликав Зеленського дати Федорову час на реалізацію реформ — близько року. А вже після цього «ухвалювати рішення залежно від результатів».

Протести проти звільнення Михайла Федорова з посади — що відомо

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нових міністрів в уряді Сергія Корецького. Не було призначено лише міністрів оборони та закордонних справ, оскільки подання щодо них мав внести до парламенту Президент України.

З 16 липня в Києві та багатьох інших містах України розпочалися акції на підтримку Федорова та з вимогою відставки Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Увечері 21 липня президент оголосив, що замінить Сирського командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим.

Того ж дня Володимир Зеленський доручив виконання обов’язків міністра оборони виконувачу обов’язків голови СБУ генералу Євгену Хмарі.

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17 липня новий Кабмін призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу — виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

22 липня протестувальники продовжили вимагати повернення Михайла Федорова, а ініціатор протестів, ветеран Дмитро Козятинський, анонсував безстрокову мирну акцію з 24 липня.

«Ми виходитимемо щодня і стоятимемо стільки днів, скільки знадобиться, щоб влада нас почула», — наголосив він.

23 липня президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову кілька посад, зокрема — віцепрем'єр-міністра з питань військових інновацій.

Після цього Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну посаду, окрім посади міністра оборони.