У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено гіпермаркет Auchan
Росія вдарила балістикою по Києву 26 жовтня (Фото: @Telegraf_UA_channel)
Російські війська пошкодили магазин Auchan у торговельно-розважальному комплексі Проспект біля станції метро Чернігівська під час атаки 26 жовтня. Постраждалих серед працівників і відвідувачів немає.
Про це 26 жовтня Auchan повідомив у Facebook.
У компанії зазначили, що магазин зазнав пошкоджень під час російської атаки ввечері 26 жовтня. До завершення оцінювання збитків і проведення необхідних відновлювальних робіт гіпермаркет не працюватиме.
Унаслідок вечірнього російського обстрілу Києва 26 жовтня загинула одна людина, ще 10 постраждали.