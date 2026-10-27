У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено гіпермаркет Auchan

Російські війська пошкодили магазин Auchan у торговельно-розважальному комплексі Проспект біля станції метро Чернігівська під час атаки 26 жовтня . Постраждалих серед працівників і відвідувачів немає.

Про це 26 жовтня Auchan повідомив у Facebook.

У компанії зазначили, що магазин зазнав пошкоджень під час російської атаки ввечері 26 жовтня. До завершення оцінювання збитків і проведення необхідних відновлювальних робіт гіпермаркет не працюватиме.

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Унаслідок вечірнього російського обстрілу Києва 26 жовтня загинула одна людина, ще 10 постраждали.