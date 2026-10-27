Укрзалізниця запускає додаткові рейси Kyiv City Express через російський обстріл

У Києві у вечірню годину пік буде призначено 10 додаткових рейсів (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У Києві у вечірню годину пік буде призначено 10 додаткових рейсів, що курсуватимуть через Дарницький та Північний мости.

Поки інфраструктура столичного метрополітену та мостів перебуває на ремонті, Укрзалізниця запускає додаткові рейси Kyiv City Express.

На вечірню годину пік призначено 10 додаткових рейсів, що проходитимуть через обидва мости — Дарницький та Північний. Поїзди курсуватимуть за маршрутом у формі півкільця: Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та у зворотному напрямку.

Реклама

Перший вечірній рейс із Видубичів вирушить о 15:57, а з Почайної — о 15:59.

Поїзди відправлятимуться з таких колій: станція Видубичі — № 3А, Дарниця та Почайна — № 3. На станції Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі — Дарниця, прибуватимуть на 4-ту колію третьої платформи.

З 28 жовтня додаткові рейси курсуватимуть як уранці, так і ввечері. Загалом на пасажирів чекають 16 додаткових рейсів. Завдяки поєднанню планових і додаткових поїздів інтервал руху на півкільці в години пік становитиме від 15 хвилин.

Також «Укрзалізниця» оприлюднила графік руху (з 27 по 30 жовтня):

Д07 Видубичі (15:57) — Дарниця (16:08) — Почайна (16:44)

Д08 Почайна (15:59) — Дарниця (16:25) — Видубичі (16:52)

Д09 Почайна (16:59) — Дарниця (17:26) — Видубичі (17:45)

Д10 Видубичі (17:00) — Дарниця (17:11) — Почайна (17:44)

Д11 Видубичі (17:53) — Дарниця (18:04) — Почайна (18:44)

Д12 Почайна (17:59) — Дарниця (18:24) — Видубичі (18:44)

Д13 Видубичі (18:55) — Дарниця (19:07) — Почайна (19:43)

Д14 Почайна (18:59) — Дарниця (19:24) — Видубичі (19:46)

Д15 Видубичі (19:58) — Дарниця (20:10) — Почайна (20:45)

Д16 Почайна (19:59) — Дарниця (20:24) — Видубичі (20:42)

Розклад додаткових ранкових рейсів (з 28 по 30 жовтня):

Д01 Видубичі (05:52) — Дарниця (06:06) — Почайна (06:44)

Д02 Почайна (05:59) — Дарниця (06:24) — Видубичі (06:44)

Д03 Видубичі (06:52) — Дарниця (07:06) — Почайна (07:44)

Д04 Почайна (06:59) — Дарниця (07:24) — Видубичі (07:44)

Д05 Видубичі (07:52) — Дарниця (08:04) — Почайна (08:44)

Д06 Почайна (07:59) — Дарниця (08:24) — Видубичі (08:44)

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Зокрема, було зафіксовано влучання в Південний міст.

Реклама:

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, фахівці оцінюють ступінь пошкоджень, а рух мостом наразі закрито.

За даними ДСНС Києва, внаслідок російських атак у Києві загинула одна людина, ще 15 постраждали.