Закупівля овочерізок і стільців для укриттів: ексчиновниця РДА у Києві отримала сім років тюрми

Колишню очільницю управління освіти Дніпровської РДА у Києві визнали винною у розтраті коштів у 2023 році (Фото: Київська міська прокуратура)

У Києві суд визнав винною колишню начальницю відділу управління освіти Дніпровської РДА у розтраті коштів при закупівлі у 2023 році овочерізок та стільців для шкільних укриттів Дніпровського району. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у п’ятницю, 17 квітня.

За даними слідства, обвинувачена під час закупівлі овочерізок переплатила понад 460 тис. гривень. У справі про закупівлю стільців для укриттів у школах району встановлено, що за них управління освіти переплатило майже 1 млн 350 тис. грн.

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Жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, з конфіскацією майна.

Також суд задовольнив цивільні позови на суму завданих збитків, подані прокурорами в інтересах держави.

11 вересня 2023 року чиновницю Дніпровської райдержадміністрації Києва відсторонили через закупівлю овочерізок для шкільних укриттів за завищеною ціною.

У вересні 2025 року стало відомо, що засідання суду щодо ексчиновниці не відбулося, оскільки вона виїхала з України до Туреччини.