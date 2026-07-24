Загрожує довічне увʼязнення. У Києві викрили двох чоловіків, які активували для армії РФ понад 70 терміналів Starlink

Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Києві двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угруповань країни-агресора. Про це у пʼятницю, 24 липня, повідомили в СБУ.

За даними слідства, до злочину причетні двоє безробітних місцевих жителів. Російські спецслужби завербували їх через Telegram-канали, де пропонували «легкий заробіток».

Реклама

Після вербування чоловіки зареєстрували інтернет-пристрої на свої імена та передали всі необхідні дані куратору з ФСБ. Згодом, за версією слідства, вони використовували підроблені українські паспорти, щоб незаконно активувати супутникові термінали.

Для безперешкодної реєстрації агенти «втемну» залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам «обходити» встановлені правила верифікації терміналів, кажуть в Службі безпеки. У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.

За даними слідства, російські спецслужби планували й надалі використовувати ці супутникові системи для наведення ракет і дронів по Україні, а також для виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають позиції українських військових. Співробітники СБУ затримали підозрюваних за місцями їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Крім того, правоохоронці заблокували всі незаконно зареєстровані фігурантами термінали Starlink.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловікам загрожує довічне увʼязнення.

15 липня тодішній міністр оборони Михайло Федоров у підсумках свої роботи на посаді поставив відключення Starlink для росіян на перше місце, зазначивши, що це зменшило можливості країни-агресора вести ефективну війну дронів.

У січні 2026 року Федоров повідомив, що відомство та американська компанія SpaceX разом працюють над вирішенням проблеми використання Starlink на безпілотниках російських окупантів. Згодом генеральний директор SpaceX Ілон Маск відповів, що «радий допомогти» міністру оборони України Федорову з проблемою російських дронів, керованих через термінали Starlink.

Реклама:

У лютому Федоров заявив про запуск верифікації терміналів Starlink в Україні. Згодом росіянам вимкнули Starlink, через що окупанти зупинили штурми на багатьох ділянках фронту.