Наслідки російського балістичного удару по ЖК Кофморт Таун у Києві — фото

У Мережі показали наслідки балістичної атаки російських військ на ЖК Кофморт Таун у Києві у ніч на п’ятницю, 30 жовтня, внаслідок якої зафіксовано пошкодження.

У ДСНС України повідомляли, що в Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкодило вікна житлового будинку та автомобілі, припарковані у двох місцях.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зокрема, в мережі писали, що пошкоджень зазнали ЖК Комфорт Таун і Київська Венеція.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Рятувальники додали, що до того ж на іншій локації через падіння уламків частково зруйновано одноповерхову споруду, після чого спалахнула пожежа. Під час розбору наслідків атаки рятувальники знайшли там тіло загиблого.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

До того ж повідомлялось, що у Дарницькому районі внаслідок атаки виникли займання на території нежитлових об'єктів. Там горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.

Загалом у ніч проти 30 жовтня армія країни-агресора Росії атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 113 ударними дронами різних типів.

Українська ППО знешкодила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 96 російських безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 17 локаціях і падіння уламків збитих цілей ще у п’яти місцях.