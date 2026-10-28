На виборах ректора КНУ ім. Шевченка переміг Валерій Копійка

Голова Вченої ради Валерій Копійка переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 27 жовтня. Про це свідчить протокол виборчої комісії, який оприлюднив університет на офіційному сайті.

У голосуванні взяли участь 3105 із 3823 виборців, що складає 81,3%. Відповідно до Статуту університету, вибори визнаються такими, що відбулися, за умови участі в голосуванні понад 50% від загальної кількості осіб, які мають право голосу.

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Переможцем виборів ректора вважається кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, що мають право брати участь у голосуванні. Якщо проводиться другий тур виборів, перемогу здобуває кандидат, за якого проголосувало понад 50% осіб, які взяли участь у голосуванні. Копійка здобув перемогу на виборах ректора вже в першому турі.

Згідно з протоколом виборчої комісії, найбільшу кількість голосів на виборах отримав Валерій Копійка — 1973 голоси, що становить 51,74%. За колишню проректорку КНУ з наукової роботи Ганну Толстанову проголосували 712 осіб (18,62%), за експроректорку з міжнародного співробітництва Ксенію Смирнову — 159 виборців (4,16%), а за першого проректора Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександра Корченка — 77 осіб (2,01%). Водночас 130 учасників голосування не підтримали жодного з кандидатів, а ще 49 бюлетенів було визнано недійсними.

Як повідомляється на сайті КНУ, Копійка народився 5 березня 1962 року в м. Києві. У 1984 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права КНУ ім. Шевченка та здобув кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин. Працював асистентом, доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ, а також директором Центру європейської документації ЄС при Інституті міжнародних відносин.

У 2007−2008 рр. — заступник директора з навчальної роботи Інституту міжнародних відносин КНУ, з 2009 р. — директор Інституту, а з 2021 р. — директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ.

У період із квітня до вересня 2026 року Копійка виконував обов’язки ректора КНУ імені Тараса Шевченка. У вересні того ж року його обрали головою Вченої ради університету.

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