У Києві рятувальники дістали з-під завалів пораненого собаку, його господарка загинула

Після російської атаки на Київ з-під завалів врятували собаку, який втратив господарку (Фото: Управління ДСНС в Києві)

Рятувальники після масованої російської атаки на Київ у ніч на вівторок, 27 жовтня, врятували двох поранених собак, чиї господарі загинули.

Про це повідомили в ДСНС України.

Там підкреслили, що вночі київські рятувальники витягли з-під завалів маленького собаку, який вижив, але дістав травми внаслідок російської атаки.

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Його господарка загинула, а після надання першої допомоги надзвичайники разом із поліцейськими відвезли тварину до ветеринарної клініки.

Згодом неподалік, біля паркану, знайшли ще одного пораненого собаку. За даними ДСНС, тварина лежала й чекала на господаря, який також загинув.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.