Армія країни-агресора Росії під час масованої атаки на Київ у ніч на вівторок, 27 жовтня, пошкодила офіс ДТЕК Київські електромережі.

Про це повідомили в компанії.

Там зазначили, що фахівці вже працюють на місці події. Наразі вони усувають наслідки обстрілу та встановлюють масштаби пошкоджень будівлі.

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Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

Фото: ДТЕК / Telegram

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.

Крім цього, після нічної російської атаки в Києві пошкоджено ділянку метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова, проте рух червоною гілкою відновили на всіх станціях. На зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.