Пошкодження у шести районах, є загибла. У поліції показали наслідки російського балістичного удару по Києву — фото

27 жовтня, 08:18
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Наслідки ворожого обстрілу столиці (Фото: Національна поліція України)

Наслідки ворожого обстрілу столиці (Фото: Національна поліція України)

У Мережі показали наслідки нічної балістичної атаки російських військ на Київ у понеділок, 26 жовтня, внаслідок якої зафіксовано пошкодження та є загибла.

Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомили в поліції Києва.

За даними поліції, наслідки ударів зафіксували у шести районах міста. У Деснянському районі загинула 46-річна жінка, а поранення отримали 13 людей віком від 19 до 59 років, зокрема двоє працівників екстреної медичної допомоги.

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Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Крім цього, в Оболонському районі столиці постраждав 22-річний хлопець.

Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

У поліції підкреслили, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, медзаклади, станцію метро, університетський гуртожиток, бізнес-центр, адміністративну споруду, трамваї та автомобілі.

Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

На місцях ударів працюють слідчі, вибухотехніки та інші профільні служби, додали правоохоронці.

Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Раніше повідомлялось, що після нічної російської атаки в Києві пошкоджено ділянку метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова, проте рух червоною гілкою відновили на всіх станціях. На зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Київ Поліція Балістичні ракети Атака Війна Росії проти України

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