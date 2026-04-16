Пошкоджений будинок у Києві після російського обстрілу 16 квітня 2026 року (Фото: КМВА)

У Києві внаслідок російської масованої атаки балістикою та дронами вночі у четвер, 16 квітня, фіксуються пошкодження на 13 локаціях у чотирьох районах. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони столиці, де вигоріли складські будівлі, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Фото: КМВА

Внаслідок атаки загинули чотири людини, зокрема 12-річна дитина. Кількість постраждалих зросла до 60 людей, вказує КМВА. 30 поранених перебувають у лікарнях.

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Фото: КМВА

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Вночі у Києві лунали потужні вибухи, повідомлялося про кілька атак БпЛА та ракетами. У Подільському районі зафіксовано влучання шахеда у багатоповерховий будинок. За іншою адресою — у приватному будинку загинули 12-річний хлопчик та жінка. На Оболоні є влучання в автосалон, де загинули два охоронці.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

Серед десятків постраждалих у Києві - медики і поліцейські, які потрапили під повторний удар РФ після прибуття на виклик на Оболоні.

Рятувальники ДСНС повідомляли, що ліквідували усі пожежі у столиці, аварійні роботи тривають.

Загалом за останню добу Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак на Україну з використанням 659 БпЛА та 44 ракет. ППО України знешкодила 31 ракету і 636 БпЛА. Більшість з 19 балістичних ракет були спрямовані на Київ.