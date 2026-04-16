13 локацій з руйнуваннями: КМВА уточнила наслідки російської масованої атаки на Київ — фото
Пошкоджений будинок у Києві після російського обстрілу 16 квітня 2026 року (Фото: КМВА)
У Києві внаслідок російської масованої атаки балістикою та дронами вночі у четвер, 16 квітня, фіксуються пошкодження на 13 локаціях у чотирьох районах. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони столиці, де вигоріли складські будівлі, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
Внаслідок атаки загинули чотири людини, зокрема 12-річна дитина. Кількість постраждалих зросла до 60 людей, вказує КМВА. 30 поранених перебувають у лікарнях.
Вночі у Києві лунали потужні вибухи, повідомлялося про кілька атак БпЛА та ракетами. У Подільському районі зафіксовано влучання шахеда у багатоповерховий будинок. За іншою адресою — у приватному будинку загинули 12-річний хлопчик та жінка. На Оболоні є влучання в автосалон, де загинули два охоронці.
Серед десятків постраждалих у Києві - медики і поліцейські, які потрапили під повторний удар РФ після прибуття на виклик на Оболоні.
Рятувальники ДСНС повідомляли, що ліквідували усі пожежі у столиці, аварійні роботи тривають.
Загалом за останню добу Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак на Україну з використанням 659 БпЛА та 44 ракет. ППО України знешкодила 31 ракету і 636 БпЛА. Більшість з 19 балістичних ракет були спрямовані на Київ.