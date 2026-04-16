Наслідки російського удару дронами та ракетами по Києву, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У Києві внаслідок російської комбінованої атаки вночі у четвер, 16 квітня, загинули чотири людини, серед них — 12-річний хлопчик, постраждали 45 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Оновлено о 08:55. Київська міська прокуратура повідомила, що станом на 8:00 у столиці відомо про чотирьох загиблих. Постраждали щонайменше 54 людини. Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка — у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

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Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

26 поранених госпіталізували, іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема, двом дітям.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що під завалами будинку у Подільському районі виявлено тіло дитини 12 років. Раніше рятувальники повідомляли про щонайменше 21 постраждалу людину у Києві.

За даними міської влади та ДСНС, внаслідок нічної атаки РФ ракетами та дронами є влучання у кількох районах — Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському і Шевченківському.