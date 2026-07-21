Біля б’юті-бару GxBar у Києві залишили відрізані свинячі голови через підтримку ЛГБТІК+

Київський б’юті-салон GxBar заявив про погрози, залякування та псування майна після інциденту за участі колишньої працівниці Юліани Казнодій, яка на КиївПрайд місяць тому потопталася по прапору ЛГБТІК+. Жінку одразу звільнили, а вранці 22 липня біля салону невідомі залишили свинячі голови, нутрощі та розлили кров.

Про це повідомили на сторінці GxBar в Instagram.

У салоні заявили, що протягом останнього місяця працюють в умовах постійного тиску.

«Наш бренд, партнери, команда, більшість з яких — жінки, простори GxBar у різних містах України перебувають під системним тиском через те, що ми відкрито підтримуємо людські цінності та право кожної людини на вільне кохання, життя без страху та ненависті», — йдеться у заяві.

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За словами представників GxBar, окрім інциденту біля салону, вони зіткнулися з масовими атаками на сторінки бренду в Google Maps, псуванням майна, поширенням персональних даних співробітників і домашніх адрес, а також погрозами фізичною розправою працівникам та їхнім родинам.

У салоні також опублікували фото й відео, зняті в інші дні. На них видно, як невідомі в масках збиралися біля входу до закладу, псували майно, обклеювали вхід листівками та залишали гомофобні написи.

Фото: G*Bar/Instagram

Через це у київських просторах салону посилили заходи безпеки та залучили охорону.

У GxBar зазначили, що кожен випадок фіксували та повідомляли про нього правоохоронним органам, однак свідомо не виносили ситуацію в публічну площину, сподіваючись на її вирішення у правовому полі.

Фото: G*Bar/Instagram

«Але сьогодні межу було остаточно перейдено, і ми публічно просимо Національну поліцію звернути увагу на систематичне порушення закону, яке відбувається щодо нас», — наголосили в салоні.

Фото: G*Bar/Instagram

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля салону краси.

За фактом інциденту дізнавачі Печерського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння правопорушення.

21 червня у Києві відбувся ювілейний, десятий КиївПрайд Марш. Він тривав дві години і зібрав близько 5000 людей.