У Києві в ТРЦ Gulliver чоловік упав з п’ятого поверху, він не вижив — поліція

15 квітня, 11:25
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Торговельно-офісний комплекс Gulliver (Фото: Компанія ТРИ О)

Торговельно-офісний комплекс Gulliver (Фото: Компанія ТРИ О)

У торговому центрі Gulliver у Києві чоловік упав з п’ятого поверху, він не вижив. Про це у середу, 15 квітня, повідомили в Нацполіції у коментарі hromadske.

На місце інциденту вирушили правоохоронці. Наразі торговий центр наразі частково закритий.

Київський торгово-офісний центр Gulliver, який не працював з 30 жовтня, 1 лютого відновив повноцінну роботу.

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Gulliver повністю відкрили для всіх орендарів і відвідувачів. Повноцінно працюють торговельно-розважальний центр і бізнес-центр. У торговому центрі відновили роботу близько 60 закладів і магазинів, а також фуд-корт і кінотеатр.

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26 липня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на торговельно-офісний комплекс Gulliver, оскільки цей об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов’язань за кредитом.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Київ Торговий центр Gulliver

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