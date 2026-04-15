У торговому центрі Gulliver у Києві чоловік упав з п’ятого поверху, він не вижив. Про це у середу, 15 квітня, повідомили в Нацполіції у коментарі hromadske .

На місце інциденту вирушили правоохоронці. Наразі торговий центр наразі частково закритий.

Київський торгово-офісний центр Gulliver, який не працював з 30 жовтня, 1 лютого відновив повноцінну роботу.

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Gulliver повністю відкрили для всіх орендарів і відвідувачів. Повноцінно працюють торговельно-розважальний центр і бізнес-центр. У торговому центрі відновили роботу близько 60 закладів і магазинів, а також фуд-корт і кінотеатр.