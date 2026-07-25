У Києві біля ресторану знайшли куртку з двома гранатами

25 липня, 16:52
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Поліція вилучила гранати та запал, знайдені біля ресторану (Фото: Поліція Києва via Telegram)

Поліція вилучила гранати та запал, знайдені біля ресторану (Фото: Поліція Києва via Telegram)

У Дніпровському районі Києва біля ресторану знайшли куртку, в якій було дві гранати та запал.

Про це повідомила поліція Києва.

Інформація про те, що на перилах сходів, які ведуть до ресторану, знайшли куртку, в кишенях якої були два корпуси гранати та запал, надійшла правоохоронцям близько 13:00.

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Поліція Києва via Telegram
Фото: Поліція Києва via Telegram

Поліцейські вилучили небезпечні предмети. Зараз вони встановлюють походження вилучених предметів та особу, яка їх залишила.

22 липня у місті Златопіль Лозівського району Харківської області троє чоловіків загинули внаслідок вибуху гранати, яка була в кишені кофти одного з них.

Попередньо правоохоронці встановили, що компанія чоловіків випивала алкогольні напої біля автомобіля. За словами свідків події, один з чоловіків передав іншому свою кофту, а той під час огляду кишені виявив гранату. Через необережне поводження з боєприпасом було висмикнуто запобіжну чеку, після чого пролунав вибух. Внаслідок цього через отримані травми загинули двоє чоловіків 2003 року народження та один 1999 року народження.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Київ Дніпровський район Гранати

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