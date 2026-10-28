У КМДА спростували інформацію про те, що в центрі Києва раптово зникало електропостачання

Як повідомили в КМДА, станом на вечір 28 жовтня у столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії (Фото: Олександр Медведєв / NV)

Представники КМДА повідомили, що станом на вечір 28 жовтня у Києві немає аварійних ситуацій, пов’язаних з електропостачанням , і в столиці діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Відповідне повідомлення було опубліковане в офіційному Telegram-каналі установи.

«Просимо не поширювати недостовірну інформацію та орієнтуватися виключно на повідомлення з офіційних джерел», — повідомили в КМДА.

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Раніше в Telegram-каналах і пабліках поширювали інформацію, що у центрі Києва увечері 28 жовтня зникло електропостачання.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ 16 балістичними ракетами, завдавши кількох хвиль ударів.

Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету, ділянки метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходу зі станції Лісова. Відомо й про влучання у Південний міст та адміністративну будівлю на Подолі. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 15 жителів столиці.

28 жовтня компанія ДТЕК показала офіс своєї філії ДТЕК Київські електромережі, що був пошкоджений внаслідок російської атаки балістикою на столицю 27 жовтня. У приміщенні вибиті вікна, а також пошкоджені фасади та меблі.

«Попри постійні обстріли та небезпеку, енергетики продовжують робити все можливе, щоб повертати людям світло», — сказано у повідомленні.