Від солдата до посад у Міноборони: новим заступником начальника КМВА призначений Фархад Гулієв

Про це йдеться у повідомленні КМВА у понеділок, 2 листопада.

До повномасштабного вторгнення Гулієв займався адвокатською діяльністю. Відповідне свідоцтво йому було видано Радою адвокатів Києва 20 вересня 2021 року. У 2022 році він вступив до лав ЗСУ.

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«За час служби пройшов шлях від солдата бойового підрозділу до управлінських посад у Міністерстві оборони України», — зазначили у КМВА.

Сам Фархад Гулієв написав у Facebook, що на посаді заступника начальника КМВА .розпочинає «новий етап служби».

Фархад Гулієв народився 18 травня 1987 року в Дніпрі. Він має дві вищі освіти, працював головним спеціалістом у Вищій раді правосуддя, у 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання за 39 округом з центром у смт Васильківка (Дніпропетровська область) як безпартійний самовисуванець.

Також Гулієв працював у Департаменті будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації. Він був начальником відділу роботи з судовими та правоохоронними органами.

У 2025 році він обіймав посаду заступника начальника Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міністерства оборони України.