У Києві через відсутність напруги тимчасово призупинено рух частини електротранспорту

Затори в Києві після російського удару, 28 жовтня (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

У понеділок, 2 листопада, у Києві через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на окремих маршрутах. Зокрема, не курсує швидкісний трамвай на Борщагівській лінії.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

Зазначається, що через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово не курсує електротранспорт на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.

Реклама

Також рух призупинено на проспектах Відрадному та Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській та Стеценка, а також біля станції метро Шулявська.

Близько 08:00 у Київпастрансі повідомили, що через відсутність електропостачання в столиці тимчасово призупинено рух фунікулера.

2 листопада в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки відключень не діють.

Уночі російські війська атакували Київську область реактивними БПЛА. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про дрони в різних районах Київщини; атака тривала й уранці 2 листопада.

1 листопада в Києві також запроваджували аварійні відключення електроенергії. У ДТЕК повідомляли, що ситуація в енергосистемі столичного регіону ускладнилася, зокрема, через повторний удар РФ по ТЕЦ 30 жовтня, а також унаслідок попередніх обстрілів.