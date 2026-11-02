У Києві через відсутність напруги тимчасово призупинено рух частини електротранспорту
Затори в Києві після російського удару, 28 жовтня (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
У понеділок, 2 листопада, у Києві через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на окремих маршрутах. Зокрема, не курсує швидкісний трамвай на Борщагівській лінії.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Зазначається, що через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово не курсує електротранспорт на Борщагівській лінії швидкісного трамвая.
Також рух призупинено на проспектах Відрадному та Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській та Стеценка, а також біля станції метро Шулявська.
Близько 08:00 у Київпастрансі повідомили, що через відсутність електропостачання в столиці тимчасово призупинено рух фунікулера.
2 листопада в Києві та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки відключень не діють.
Уночі російські війська атакували Київську область реактивними БПЛА. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про дрони в різних районах Київщини; атака тривала й уранці 2 листопада.
1 листопада в Києві також запроваджували аварійні відключення електроенергії. У ДТЕК повідомляли, що ситуація в енергосистемі столичного регіону ускладнилася, зокрема, через повторний удар РФ по ТЕЦ 30 жовтня, а також унаслідок попередніх обстрілів.