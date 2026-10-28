Офіс ДТЕК Київські електромережі після російського удару 27 жовтня 2026 року (Фото: ДТЕК)

Компанія ДТЕК показала офіс ДТЕК Київські електромережі, що був пошкоджений внаслідок російської атаки балістикою на столицю 27 жовтня. У приміщенні вибито вікна, пошкоджено фасади та меблі.

«Попри постійні обстріли та небезпеку, енергетики продовжують робити все можливе, щоб повертати людям світло», — сказано у повідомленні.

У ДТЕК додали, що фахівці ліквідовують наслідки російського обстрілу та оцінюють масштаби пошкоджень офісу.

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Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ 16 балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету, ділянки метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходу зі станції Лісова. Відомо й про влучання у Південний міст та адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 15 жителів столиці.