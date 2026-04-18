«Жалкував, що Гіркін не знищив Бахмут повністю». Журналісти дізнались нові подробиці про стрільця у Києві

Терорист, який розстріляв людей у Києві, був військовим пенсіонером та мав антисемітські погляди (Фото: Київ Оперативний)

Терорист, який розстріляв людей у Києві, був військовим пенсіонером та мав антисемітські погляди, повідомляє Телебачення Торонто із посиланням на аналіз його OSINT-відділом неофіційних баз даних.

Згідно з неофіційними даними, Дмитро Васильченков народився в Москві, але мав українське громадянство.

Він постійно проживав у Бахмуті, хоча в період з 2015 по 2017 рік тимчасово мешкав у Росії, зокрема в Рязані. Під час перебування в Росії він користувався російським номером телефону та став клієнтом російських банків, зазначили журналісти.

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Пізніше Васильченков повернувся в Україну, оселившись у Києві, на Деміївці, неподалік місця, де він вчинив напад. В OSINT-відділі Телебачення Торонто знайшли його акаунт у Facebook, який був активним з 2016 по 2019 роки. На сторінці під псевдонімом Бахмут В.Д.В. він публікував антиукраїнські та антисемітські матеріали, закликаючи до силових акцій «зачистки» суспільства, посилаючись на методи Адольфа Гітлера.

Васильченков також не визнавав легітимність України, вживаючи терміни на зразок «так звана Україна», і жалкував, що терорист Ігор Гіркін «не знищив Бахмут повністю» у 2014 році, йдеться в розслідуванні.

Фото: Телебачення Торонто

Фото: Телебачення Торонто

Фото: Телебачення Торонто

Фото: Телебачення Торонто

Васильченков, як військовий пенсіонер, виграв кілька судових справ проти Пенсійного фонду України у 2023−2024 роках, домігшись підвищення пенсії на 2 тисячі гривень. Крім того, у лютому 2024 року він був звільнений від кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень, оскільки помирився з жертвою, додали журналісти.

17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули 6 людей, десятки отримали поранення — серед них дитина.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці виявився 58-річний уродженець Москви. Нападник міг використовувати автоматичну зброю, зазначив генпрокурор. Одночасно зі стріляниною в його квартирі палала пожежа.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.