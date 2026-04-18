Чоловіка, який розстрілював людей у Голосіївському районі Києва, ліквідували

Чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва і вбив та поранив кількох людей, ліквідували під час затримання.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники», — заявив голова МВС.

Реклама

За його словами, кількість жертв і поранених ще встановлюється.