Чоловіка, який розстрілював людей у Голосіївському районі Києва, ліквідували

18 квітня, 18:17
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Супермаркет Велмарт, у якому ліквідували стрілка (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Супермаркет Велмарт, у якому ліквідували стрілка (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва і вбив та поранив кількох людей, ліквідували під час затримання.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники», — заявив голова МВС.

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За його словами, кількість жертв і поранених ще встановлюється.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Київ Стрілянина у Києві Ліквідація Ігор Клименко Заручники

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