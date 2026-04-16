Житель пошкодженого будинку в Києві розповів про перші хвилини після російської атаки, внаслідок якої відомо про щонайменше чотирьох загиблих та майже 50 постраждалих.

«Вибух був дуже сильний, потім ще один. Буквально, кілька секунд, і вже були в коридорі. Це нас врятувало, тому що все повилітало. Повністю вилетіли всі вікна. Ми живі. Трохи склом посікло лише», — розповів Суспільному Сергій.

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У ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Київ ракетами. Влучання зафіксовані у Подільському, Оболонському і Шевченківському районі. Удари Росії по Києву, Одесі та Дніпру забрали 15 життів.

В Одесі внаслідок атаки вісім загиблих та 16 поранених. Також окупанти масовано вдарили по Дніпру, двоє людей загинули, ще 30 — постраждали. Повідомляється про влучання у Харкові.