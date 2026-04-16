«Вибух був дуже сильний, потім ще один». Житель пошкодженого будинку в Києві розповів про перші хвилини після атаки РФ — відео
Наслідки російського удару по Києву (Фото: Скриншот відео / Суспільне)
Житель пошкодженого будинку в Києві розповів про перші хвилини після російської атаки, внаслідок якої відомо про щонайменше чотирьох загиблих та майже 50 постраждалих.
«Вибух був дуже сильний, потім ще один. Буквально, кілька секунд, і вже були в коридорі. Це нас врятувало, тому що все повилітало. Повністю вилетіли всі вікна. Ми живі. Трохи склом посікло лише», — розповів Суспільному Сергій.
У ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Київ ракетами. Влучання зафіксовані у Подільському, Оболонському і Шевченківському районі. Удари Росії по Києву, Одесі та Дніпру забрали 15 життів.
В Одесі внаслідок атаки вісім загиблих та 16 поранених. Також окупанти масовано вдарили по Дніпру, двоє людей загинули, ще 30 — постраждали. Повідомляється про влучання у Харкові.