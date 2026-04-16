У Києві вдалося завести автівку, п ошкоджену внаслідок нічного обстрілу . Жителька понівеченого будинку Аліна розповіла у коментарі Суспільному, що за хвилину до вибуху вийшла до коридору.

За словами жінки, її врятувало правило «двох стін». Після цього вона взяла кішку й спустилася до укриття. Окрім квартири, зазнали пошкоджень і два її автомобілі, припарковані в різних місцях.

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Вночі у Києві лунали потужні вибухи, повідомлялося про кілька атак БпЛА та ракетами. У Подільському районі зафіксовано влучання шахеда у багатоповерховий будинок. За іншою адресою — у приватному будинку загинули 12-річний хлопчик та жінка. На Оболоні є влучання в автосалон, де загинули два охоронці.

Серед десятків постраждалих у Києві - медики і поліцейські, які потрапили під повторний удар РФ після прибуття на виклик на Оболоні.

Рятувальники ДСНС повідомляли, що ліквідували усі пожежі у столиці, аварійні роботи тривають.

Загалом за останню добу Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак на Україну з використанням 659 БпЛА та 44 ракет. ППО України знешкодила 31 ракету і 636 БпЛА. Більшість з 19 балістичних ракет були спрямовані на Київ.