РФ вдарила по Києву балістикою: у двох районах спалахнули пожежі, одна людина загинула, двоє поранені, пошкоджено павільйон метро Почайна

Наслідки російського удару по Києву у ніч проти 30 липня (Фото: ДСНС України/Telegram)

У ніч проти четверга, 30 липня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами . У місті пролунала серія вибухів. Повідомляється про пожежі у Святошинському та Оболонському районах. Одна людина загинула, ще двоє — поранені.

13.50. У Київському метрополітені спростували інформацію про обмеження доступу людей на станції підземки під час повітряної тривоги, повідомляє КМДА. У відомстві заявили, що цієї ночі на станціях метро укривалися понад 56 тисяч людей.

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09.30. У КМДА повідомили, що внаслідок нічного обстрілу в Києві пошкоджене вітражне скління павільйону підземного переходу ст. м. Почайна. Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком.

08.50. Віталій Кличко повідомив, що одного з двох постраждалих унаслідок атаки ворога на столицю медики госпіталізували. Другому надали допомогу амбулаторно. Один чоловік загинув.



06:32. У ДСНС показали фото наслідків нічного удару РФ по Києву.

За інформацією рятувальників, у столиці внаслідок атаки виникли пожежі у двох районах.

В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Відомо про одного постраждалого.

У Святошинському районі сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували. Загоряння вже ліквідовано.

Крім того, у цьому ж районі триває ліквідація пожежі в п’ятиповерховій нежитловій будівлі.

Фото: ДСНС України/Telegram

Фото: ДСНС України/Telegram

Фото: ДСНС України/Telegram

03:04. У Києві внаслідок російського удару загинула людина, повідомили у КМВА.

01:53. У Святошинському районі також сталося загоряння в гаражному кооперативі — Кличко.

Оновлено о 01:37. У Святошинському районі Києва, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння на території нежитлової забудови, повідомив Віталій Кличко.

За його словами, пожежа також спалахнула на території нежитлової забудови на Оболоні.

Про удар по місту у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Ворог бʼє по столиці балістикою. Загроза подальшої атаки триває», — написав він.

Незадовго до вибухів Повітряні сили повідомили про рух кількох ракет у бік Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив українців про можливий масований удар російських окупантів по Україні — в ніч з 29 на 30 липня.

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«Була доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено», — заявив голова української держави.

Крім того, президент Зеленський звернувся до українців в усіх регіонах України і попрохав їх бережіть себе та зважати на сигнали повітряної тривоги в ніч на 30 липня.