У ніч проти 16 квітня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву , столицю також атакували шахеди. Станом на 8:30 у столиці відомо про чотирьох загиблих, зокрема 12-річного хлопчика. Ще понад 50 людей постраждали.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих, однак ДСНС та мер Києва Віталій Кличко уточнили, що загиблих четверо.

Найбільше руйнувань зафіксували у Подільському районі. Там сталося влучання в нежитлову будівлю, а також падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них у житловому будинку виникла пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці вибуховою хвилею пошкодило вікна.

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Крім того, уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки. Також у Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового житлового будинку. Загоряння там не сталося.

Ще в одному епізоді внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів рятувальники деблокували дитину та її матір.

В Оболонському районі пошкоджено офісну будівлю з подальшим загорянням конструкцій та припаркованих автомобілів. Під час повторного обстрілу постраждали четверо медиків.

У Дніпровському районі уламки ракети виявили на відкритій території.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку.

Також уламки ракети впали на двох локаціях у Шевченківському районі — на території біля житлового будинку та на дитячому майданчику. Пожеж там не виникло.

NV зібрав фото нічних ударів по Києву та наслідків масованої атаки від ДСНС, журналіста NV та репотерів Reuters.

На фото видно шахеди на рівні багатоповерхівок, пожежі в столиці, понівечені автівки швидких після повторної атаки по медиках.

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: @dsns_telegram

Фото: @dsns_telegram

Фото: @dsns_telegram

Фото: @dsns_telegram

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS/Alina Smutko, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів і ліквідовувати наслідки атаки.