Внаслідок російського удару в Києві загинув 11-річний Максим. Його сім'я розповіла Радіо Свобода , що під час атаки вони не встигли зреагувати, бо не чули тривогу.

Батько хлопчика показав кімнату, де його син перебував під час удару. Максим — один із чотирьох загиблих цієї ночі в Києві. Загалом у столиці постраждали 62 людини.

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«Ракета прилетіла, вбила сина в тій кімнаті. Інший син, що спав біля вікна, живий», — сказав батько Максима.

Журналістка Радіо Свобода приїхала на місце трагедії та поспілкувалась із родиною загиблого хлопця. Рідні погодилися показати кімнату Максима та пошкодження в квартирі.

«Навіть тривоги не чули, коли це трапилось. Не встигли зреагувати», — додав чоловік.

Максим був учнем 5 класу. Його родина розповіла, що в суботу всі зібралися разом, святкували Великдень.

«Тут всі зустрічалися, вся сім'я», — сказав дідусь загиблого.

Дитяча інженерна академія в Києві повідомила, що Максим навчався в цьому закладі, та висловила співчуття його рідним.

«Це невимовний біль, який неможливо осягнути розумом. Ще одне життя, яке мало тривати десятиліттями, обірвалося через черговий акт російського терору. У батьків відібрали цілий світ», — йдеться в дописі.

Вночі у Києві лунали потужні вибухи, повідомлялося про кілька атак БпЛА та ракетами. У Подільському районі фіксували влучання шахеда у багатоповерховий будинок. За іншою адресою — у приватному будинку загинули 11-річний хлопчик та жінка. На Оболоні є влучання в автосалон, де загинули два охоронці.

Серед десятків постраждалих у Києві — медики і поліцейські, які потрапили під повторний удар РФ після прибуття на виклик на Оболоні.

Загалом за останню добу Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак на Україну з використанням 659 БпЛА та 44 ракет. ППО України знешкодила 31 ракету і 636 БпЛА. Більшість з 19 балістичних ракет були спрямовані на Київ.