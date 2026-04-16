«Ракета прилетіла, вбила сина». Родина загиблого 11-річного хлопчика розповіла про перші хвилини удару РФ по Києву — відео
Дідусь загиблого Максима показує наслідки удару (Фото: Скриншот відео/Радіо Свобода)
Внаслідок російського удару в Києві загинув 11-річний Максим. Його сім'я розповіла Радіо Свобода, що під час атаки вони не встигли зреагувати, бо не чули тривогу.
Батько хлопчика показав кімнату, де його син перебував під час удару. Максим — один із чотирьох загиблих цієї ночі в Києві. Загалом у столиці постраждали 62 людини.
«Ракета прилетіла, вбила сина в тій кімнаті. Інший син, що спав біля вікна, живий», — сказав батько Максима.
Журналістка Радіо Свобода приїхала на місце трагедії та поспілкувалась із родиною загиблого хлопця. Рідні погодилися показати кімнату Максима та пошкодження в квартирі.
«Навіть тривоги не чули, коли це трапилось. Не встигли зреагувати», — додав чоловік.
Максим був учнем 5 класу. Його родина розповіла, що в суботу всі зібралися разом, святкували Великдень.
«Тут всі зустрічалися, вся сім'я», — сказав дідусь загиблого.
Дитяча інженерна академія в Києві повідомила, що Максим навчався в цьому закладі, та висловила співчуття його рідним.
«Це невимовний біль, який неможливо осягнути розумом. Ще одне життя, яке мало тривати десятиліттями, обірвалося через черговий акт російського терору. У батьків відібрали цілий світ», — йдеться в дописі.
Вночі у Києві лунали потужні вибухи, повідомлялося про кілька атак БпЛА та ракетами. У Подільському районі фіксували влучання шахеда у багатоповерховий будинок. За іншою адресою — у приватному будинку загинули 11-річний хлопчик та жінка. На Оболоні є влучання в автосалон, де загинули два охоронці.
Серед десятків постраждалих у Києві — медики і поліцейські, які потрапили під повторний удар РФ після прибуття на виклик на Оболоні.
Загалом за останню добу Росія здійснила дві хвилі комбінованих атак на Україну з використанням 659 БпЛА та 44 ракет. ППО України знешкодила 31 ракету і 636 БпЛА. Більшість з 19 балістичних ракет були спрямовані на Київ.