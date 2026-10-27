Наслідки нічного масованого удару РФ балістикою по Києву — фоторепортаж

27 жовтня, 08:43
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Наслідки російського удару по Києву, 27 жовтня (Фото: REUTERS/Валентин Огіренко)

Наслідки російського удару по Києву, 27 жовтня (Фото: REUTERS/Валентин Огіренко)

У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по Києву, внаслідок чого було зруйновано будинки, а також пошкоджено Південний міст.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів.

Відомо про пошкодження гуртожитку та корпусу Державного торговельно-економічного університету біля станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст та адміністративну будівлю на Подолі.

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NV публікує фоторепортаж про наслідки атаки РФ на Київ.

REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
REUTERS/Валентин Огіренко
Фото: REUTERS/Валентин Огіренко
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомляється про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро «Лісова», а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Київ Російська агресія Війна Росії проти України

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