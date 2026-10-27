Наслідки нічного масованого удару РФ балістикою по Києву — фоторепортаж
Наслідки російського удару по Києву, 27 жовтня (Фото: REUTERS/Валентин Огіренко)
У ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по Києву, внаслідок чого було зруйновано будинки, а також пошкоджено Південний міст.
Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів.
Відомо про пошкодження гуртожитку та корпусу Державного торговельно-економічного університету біля станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст та адміністративну будівлю на Подолі.
NV публікує фоторепортаж про наслідки атаки РФ на Київ.
Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомляється про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро «Лісова», а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.
Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.