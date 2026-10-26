У Києві внаслідок балістичної атаки РФ постраждали медики швидкої, які приїхали на виклик

26 жовтня, 23:00
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Медики прибули на виклик і, попри поранення, продовжують працювати (фото за 7 жовтня 2026 року) (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Медики прибули на виклик і, попри поранення, продовжують працювати (фото за 7 жовтня 2026 року) (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

У Києві внаслідок російської атаки постраждали двоє медиків швидкої допомоги — парамедик та екстрений медичний технік. 

Про це у понеділок, 26 жовтня, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За попередніми даними, їхні поранення некритичні.

За словами Кличка, медики прибули на виклик і, попри поранення, продовжують працювати. Також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

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Увечері 26 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу червоного рівня через загрозу балістики. У столиці пролунали вибухи. Одна людина загинула, семеро поранені.

У Деснянському районі пошкоджено гуртожиток університету та житловий будинок. Є влучання біля станції метро Лісова, вибито вікна у двох лікарнях в Дніпровському районі.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Київ Швидка допомога Балістичні ракети

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