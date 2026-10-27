Росія вдруге за ніч атакувала Київ балістикою: є влучання в адміністративну та нежитлові будівлі

Росія не припиняє терор проти столиці (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У ніч проти 27 жовтня російські війська знову атакували Київ балістичними ракетами. У Подільському районі столиці пошкоджено адміністративну будівлю, ще за двома адресами зафіксовано влучання в нежитлові будівлі.

Про це вночі 27 жовтня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За двома іншими адресами зафіксували влучання в нежитлові будівлі.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики, а в КМВА оголосили червоний рівень небезпеки та закликали киян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Інформація про наслідки повторної атаки уточнюється.

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Увечері 26 жовтня російська балістика вже атакувала столицю. У Деснянському районі пошкоджено корпус університету, гуртожитки та житлові будинки, а в Дніпровському — частково зруйновано триповерхову нежитлову будівлю. Тоді загинула одна людина, ще щонайменше 10 постраждали.