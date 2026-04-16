Масований удар по Києву: у Мережі показали відео влучання шахеда в багатоповерхівку та кадри масштабного задимлення

Дим у Києві після російської масованої атаки 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)

У Києві під час масованого російського удару вночі у четвер, 16 квітня, один з шахедів влетів у багатоповерховий будинок у Подільському районі. За словами місцевих мешканців, йдеться про ЖК КрістерГрад.

У Мережі опублікували відео влучання шахеда у багатоповерхівку, після чого у будинку спалахнула пожежа.

Мер Віталій Кличко повідомляв, що шахед, що влучив у 18-поверховий будинок, летів на низькій висоті. У ДСНС зазначили, що у Подільському районі фіксуються влучання на кількох локаціях — у багатоповерхівки, приватний будинок та готель.

Реклама

Також у Києві фіксується сильне задимлення внаслідок масштабних пожеж після нічного обстрілу. Рятувальники згодом повідомили, що вже ліквідували загоряння на всіх локаціях. Аварійно-рятувальні роботи тривають: у двох місцях обстрілу розбирають завали та конструкції.

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

У Мережі також показали кадри збитої ракети, уламки якої лежали у дворі житлових будинків.

Фото: Скриншот відео / Київ Інфо

За останніми даними влади та рятувальників, у Києві внаслідок нічного удару ракетами та дронами загинули чотири людини, серед них — 12-річний хлопчик. Понад 50 людей постраждали, зокрема медики і поліцейські, які прибули на допомогу.

Найбільше руйнувань фіксується у Подільському та Оболонському районах.