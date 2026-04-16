У Подільському районі Києва зранку російський дрон влучив у 18-поверхівку

Російський безпілотник пролітає поруч із будівлею у Києві, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Зранку у четвер, 16 квітня, у Подільському районі Києва російський дрон влучив у 18-поверховий будинок.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожий БпЛА «буквально влетів у 18-поверхівку.

Він зазначив, що безпілотник летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце.

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Вночі та вранці 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Унаслідок удару загинули чотири людини, серед них — 12-річна дитина. Постраждали 45 жителів столиці.

Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Є влучання у житлові будинки.

В Одесі внаслідок атаки РФ загинули шестеро людей, ще 11 — постраждали. У Дніпрі двоє людей загинули, 27 — дістали поранення.