У Подільському районі Києва зранку російський дрон влучив у 18-поверхівку

16 квітня, 07:19
Google Читайте NV у Google
Російський безпілотник пролітає поруч із будівлею у Києві, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Російський безпілотник пролітає поруч із будівлею у Києві, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Зранку у четвер, 16 квітня, у Подільському районі Києва російський дрон влучив у 18-поверховий будинок.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожий БпЛА «буквально влетів у 18-поверхівку.

Він зазначив, що безпілотник летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце.

Реклама

Вночі та вранці 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Унаслідок удару загинули чотири людини, серед них — 12-річна дитина. Постраждали 45 жителів столиці.

Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Є влучання у житлові будинки.

В Одесі внаслідок атаки РФ загинули шестеро людей, ще 11 — постраждали. У Дніпрі двоє людей загинули, 27 — дістали поранення.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Київ Війна Росії проти України атака шахедів ракетна атака Столиця

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies