У Подільському районі Києва зранку російський дрон влучив у 18-поверхівку
Російський безпілотник пролітає поруч із будівлею у Києві, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Зранку у четвер, 16 квітня, у Подільському районі Києва російський дрон влучив у 18-поверховий будинок.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворожий БпЛА «буквально влетів у 18-поверхівку.
Він зазначив, що безпілотник летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце.
Вночі та вранці 16 квітня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Унаслідок удару загинули чотири людини, серед них — 12-річна дитина. Постраждали 45 жителів столиці.
Руйнування зафіксовані у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Є влучання у житлові будинки.
В Одесі внаслідок атаки РФ загинули шестеро людей, ще 11 — постраждали. У Дніпрі двоє людей загинули, 27 — дістали поранення.