Ранкова атака дронами на Київ: у Святошинському та Голосіївському районах виникли пожежі внаслідок падіння уламків

Російські війська вранці середи, 4 листопада, атакували дронами Київ . У Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на покрівлі приватного будинку. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території, виникла пожежа.

Екстрені служби прямують на місця.

Війська країни-агресора Росії вночі 4 листопада атакували Україну 310 ударними БпЛА типу Shahed, 81 з яких — реактивний, а також дронами Гербера та імітаторами Пародія.

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Протиповітряна оборона України станом на 08:00 знешкодила 272 російські дрони, зокрема 64 реактивних. Понад 20 безпілотників залишаються у повітрі, бойова робота триває, попередили Повітряні сили.

4 листопада у Києві частково відновили водопостачання після масованого російського обстрілу. Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста, зазначили в КМДА.

Раніше в компанії ДТЕК повідомили, що в ніч на 3 листопада та вранці того ж дня Росія завдала масованого удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, застосувавши десятки ракет і безпілотників; станції припинили виробництво електроенергії.