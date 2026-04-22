Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: Нацполіція пояснила інформацію ЗМІ про те, що Анна Дудіна не є патрульною
Співробітниця патрульної поліції Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2026 року (Фото: Сергій Окунєв/NV)
Поліціянтка Анна Дудіна, яку звинувачують у втечі з місця теракту у Голосіївському районі Києва 18 квітня, не працювала на постійній основі в нарядах реагування, а виконувала інші функції в апараті патрульної поліції. Про це заявив очільник Нацполіції України Іван Вигівський на пресконференції у середу, 22 квітня, пише РБК-Україна.
Вигівський прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що Дудіна не є патрульною.
«Це не зовсім правильне трактування… Ця співробітниця є патрульною поліцейською, але вона працювала в апараті, в департаменті, і у неї функціонал був інший», — сказав він.
Очільник поліції пояснив, що через нестачу кадрів співробітників з адмінпідрозділів іноді залучають до підсилення нарядів, і саме в такому режимі Дудіна виконувала завдання у день теракту.
21 квітня Анні Дудіній та її колезі - поліцейському Михайлу Дробницькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 266 тис. грн. Поліцейським загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.
Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) після того, як у Мережі з’явилося відео втечі двох поліцейських під час пострілів у Голосіївському районі Києва 18 квітня. Тоді 58-річний уродженець Москви, якого КОРД ліквідував під час затримання, вбив у столиці шестеро людей, ще один поранений згодом помер у лікарні.
Слідство Інфо писало, що Дудіна була медикинею під час Революції Гідності, за своєю першою освітою вона є реабілітологинею. Згідно з декларацією поліцейської, вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції в Києві.