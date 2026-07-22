У середу, 22 липня, у центрі Києва запустили пілотну зону 5G після успішного тестування технології у Львові, Бородянці та Харкові.

Про це повідомили в Мінцифри.

Там зазначили, що мережа нового покоління працюватиме в центральній частині столиці — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

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Також мобільні оператори розгорнули додаткові локації з покриттям 5G, а наступним містом, де планують запустити пілотний проєкт, стане Одеса.

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У відомстві пояснили, що більшість смартфонів підключаються до мережі 5G автоматично. Якщо цього не сталося, користувачам рекомендують перевірити, чи підтримує пристрій технологію 5G, оновити операційну систему, вимкнути режим енергозбереження, увімкнути й вимкнути режим польоту або перезавантажити телефон.

За даними Мінцифри, середня швидкість з'єднання в мережі 5G становить 600−700 Мбіт/с, а в окремих випадках перевищує 1 Гбіт/с. У міністерстві також повідомили, що технологію вже протестували понад 1,5 мільйона українців.

Першим населеним пунктом, який отримав пілотний 5G, став Львів, другим — селище Бородянка Київської області. У Львові пілот запустили 12 січня, у Бородянці — 28 січня. Третім у списку населених пунктів, затвердженому Кабінетом міністрів у серпні 2025-го, був Харків.