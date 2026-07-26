Найкращі фільми та актори. Оголошено переможців Національної кінопремії Золота Дзиґа 2026

Науково-фантастичний фільм режисера Павла Острікова Ти — Космос (був лідером за кількістю номінацій, 12) визнано найкращим фільмом 2026 року. Переможців визначали члени Української кіноакадемії. Усіх тріумфаторів було оголошено у суботу, 25 липня, на урочистій церемонії у Києві.

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Режисер Сергій Буковський (лауреат Шевченківської премії за телесеріал Війна. Український рахунок та премії імені Василя Стуса) отримав почесну Золоту Дзиґу за внесок у розвиток українського кінематографа. Найкращою акторкою стала Марина Кошкіна (Війна очима тварин), а найкращим актором — Володимир Кравчук (Ти — Космос).

Список переможців кінопремії Золота Дзиґа 2026

Найкращий фільм

Ти — Космос (прод. Анна Яценко, Володимир Яценко, реж. Павло Остріков)

Найкраща режисерська робота (Премія імені Ю. Г. Іллєнка)

Павло Остріков, Ти — космос

Найкращий документальний фільм

2000 метрів до Андріївки (прод. Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, реж. Мстислав Чернов)

Найкращий короткометражний документальний фільм

Через 769 км, Нью-Йорк (реж. Софія Бугрій, прод. Сабіна Асадова)

Найкраща жіноча роль

Марина Кошкіна, Війна очима тварин

Найкраща жіноча роль другого плану

Ірма Вітовська, Малевич

Найкраща чоловіча роль

Володимир Кравчук, Ти — Космос

Найкраща чоловіча роль другого плану

Василь Кухарський (посмертно), Киснева станція

Найкращий ігровий серіал

Обмежено придатні (прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк)

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія імені Ю. А. Мінзянова)

Пасхальний день" (реж. Микола Засєєв, прод. Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман)

Найкращий анімаційний фільм

Моя бабуся — парашутистка (прод. і реж. Поліна Піддубна)

Найкраща музика

Микита Моїсеєв, Ти — Космос

Найкраща пісня

Ні обіцянок, ні пробачень з фільму Ну, мам. Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) за авторське аранжування. (Слова і музика — Сергій Лазо. Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна)

Найкраща операторська робота

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Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метрів до Андріївки

Найкраща робота художника-постановника

Владлен Одуденко, Марія Денисенко, Ти — Космос

Найкращий сценарій

Павло Остріков, Ти — космос

Найкращий дизайн костюмів

Тетяна Лавриненко, Малевич

Найкращий грим

Тетяна Татаренко, Сірі бджоли

Найкращі спеціальні ефекти

Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновський, Юрій Бондаренко, Максим Головін, Ти — Космос

Найкращий монтаж

Іван Банніков, Ти — Космос

Найкращий звук

Сергій Степанський, Ти — Космос