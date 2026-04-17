У проєкті Тіни Кароль. Сергій Жадан і гурт Жадан і Собаки переспівали легендарний хіт Сестрички Віки Україна рок-н-рол

Тіна Кароль та гурт Жадан і Собаки у проєкті ДЗЗ вирішили вдихнути життя в пісню Зеновія Филипчука Україна рок-н-рол. Першою її виконавицею була Віка Врадій, відома як Сестричка Віка. Вона вперше виконала її на фестивалі Порто Франко в Одесі в 1993 році.

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«Я цю пісню співаю з 17 років. Ми довго думали, вагались, радилися. Хотілося зробити не просто пісню для проєкту, а по-перше, щоб перевідкрити знову якесь ім'я, яке не є на превеликий жаль аж надто популярним. А по-друге, щоб ця пісня пасувала нашому характеру. Тому ми взяли Сестричку Віку, а пісню Україна рок-н-рол. Сестричка Віка — це легенда українського рок-н-ролу. Це, мабуть, найяскравіша рок-вокалістка в історії українського рок-н-ролу на сьогодні», — поділився Сергій Жадан.

Жадан пояснив, що цю пісню вони вибрали, бо вона розповідає про людину, яка живе в непростий час у складних умовах, але нікуди не їде з країни, бо дуже її любить.

У виконанні також взяла участь Галина Печеніжська, співачка і добра подруга Сергія Жадана. Музиканти виконали пісню у фірмовій для себе манері.

«Сергій Жадан один з небагатьох артистів, у кого чесність як автора і чесність як виконавця — одне й те саме. Саме тому Україна рок-н-рол у його виконанні сьогодні звучить не як ностальгія, а як впізнавання. Дім звукозапису існує саме для таких моментів — коли пісня повертається і виявляється, що вона нікуди й не йшла», — поділилася Тіна Кароль.

У програмі також взяли участь продюсер і музикант Володимир Бебешко, письменник і вокаліст гурту Мертвий Півень Юрій Рокецький, скрипаль і культурний діяч Кирило Стеценко, та Павло Крахмальов з легендарного гурту Брати Гадюкіни, Віктор Морозов, музикант і перекладач. Вони поділилася спогадами про символізм кінця 80-х в історії української сучасної музики.