Рекордна кількість британців. Oasis, Iron Maiden та Філ Коллінз серед тих, хто потрапив до Зали слави рок-н-ролу
Ноел Галлагер на концерті Oasis в Кардіффі 4 липня (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)
Цього року до Зали слави рок-н-ролу буде введено рекордну кількість британських виконавців, серед яких Oasis та легенди хеві-металу Iron Maiden і Sade.
Про це повідомляє BBC.
До Зали слави рок-н-ролу у 2026 потраплять вісім артистів:
- Філ Коллінз
- Біллі Айдол
- Iron Maiden
- Joy Division/New Order
- Oasis
- Sade
- Лютер Вандросс
- Wu-Tang Clan
Загалом у цьому переліку шість британських виконавців. Попередній рекорд за кількістю британських виконавців, прийнятих до Зали слави протягом одного року, був в у 2019, коли туди увійшли Radiohead, The Cure, Def Leppard, Roxy Music та The Zombies. Водночас у 2021 році британських виконавців взагалі не було.
Філ Коллінз уже був включений до Зали слави рок-н-ролу як учасник Genesis у 2010 році. Тепер він потратив за сольну кар'єру.
Соліст Oasis Ліам Галлагер раніше критикував Залу славу рок-н-ролу. Він казав, що не зацікавлений у нагороді від «якогось геріатра в ковбойському капелюсі». Музикант також саркастично заявляв, що Oasis не заслуговували на свою номінацію «так само як Мерайя [Кері]».
Виконавці або гурти отримують право бути введеним до Зали слави рок-н-ролу через 25 років після випуску свого першого комерційного запису.
Церемонія введення пройде восени у Клівленді, штат Огайо.