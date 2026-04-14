Рекордна кількість британців. Oasis, Iron Maiden та Філ Коллінз серед тих, хто потрапив до Зали слави рок-н-ролу

Цього року до Зали слави рок-н-ролу буде введено рекордну кількість британських виконавців, серед яких Oasis та легенди хеві-металу Iron Maiden і Sade.

Про це повідомляє BBC.

До Зали слави рок-н-ролу у 2026 потраплять вісім артистів:

Філ Коллінз

Біллі Айдол

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Лютер Вандросс

Wu-Tang Clan

Загалом у цьому переліку шість британських виконавців. Попередній рекорд за кількістю британських виконавців, прийнятих до Зали слави протягом одного року, був в у 2019, коли туди увійшли Radiohead, The Cure, Def Leppard, Roxy Music та The Zombies. Водночас у 2021 році британських виконавців взагалі не було.

Реклама

Філ Коллінз уже був включений до Зали слави рок-н-ролу як учасник Genesis у 2010 році. Тепер він потратив за сольну кар'єру.

Соліст Oasis Ліам Галлагер раніше критикував Залу славу рок-н-ролу. Він казав, що не зацікавлений у нагороді від «якогось геріатра в ковбойському капелюсі». Музикант також саркастично заявляв, що Oasis не заслуговували на свою номінацію «так само як Мерайя [Кері]».

Виконавці або гурти отримують право бути введеним до Зали слави рок-н-ролу через 25 років після випуску свого першого комерційного запису.

Церемонія введення пройде восени у Клівленді, штат Огайо.