Про міжнародну змову. Вийшов український трейлер до фільму Заколот із Джейсоном Стейтемом

23 квітня, 12:19
Google Читайте NV у Google
Джейсон Стейтем у фільмі Заколот (Фото: Green Light Films)

Джейсон Стейтем у фільмі Заколот (Фото: Green Light Films)

Вийшов український трейлер фільму Заколот із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Премʼєра пройде 27 серпня.

У центрі сюжету — колишній спецпризначенець і офіцер поліції Нью-Йорка Коул Рід (Джейсон Стейтем), який нині працює у сфері приватної охорони. Коли його звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу, він змушений тікати й самостійно шукати справжнього злочинця — і невдовзі виходить на слід міжнародної змови.

Реклама

Режисером стрічки виступив француз Жан-Франсуа Ріше. Він відомий такими роботами, як Крек 6-Т, Ворог держави № 1, Ворог держави № 1: Легенда, Цей незручний момент і Рейс.

Green Light Films
Фото: Green Light Films

Заколоті Ріше поєднує глобальний масштаб історії з клаустрофобною напругою: значна частина подій розгортається на кораблі, де герой опиняється в пастці серед ворогів.

Стейтем не лише виконує головну роль, а й виступає продюсером. Фільм вийде в українських кіно 27 серпня 2026 року.

https://youtu.be/K-7iZEonCIU
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Кіно Джейсон Стейтем

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies