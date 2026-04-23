Про міжнародну змову. Вийшов український трейлер до фільму Заколот із Джейсоном Стейтемом

У центрі сюжету — колишній спецпризначенець і офіцер поліції Нью-Йорка Коул Рід (Джейсон Стейтем), який нині працює у сфері приватної охорони. Коли його звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу, він змушений тікати й самостійно шукати справжнього злочинця — і невдовзі виходить на слід міжнародної змови.

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Режисером стрічки виступив француз Жан-Франсуа Ріше. Він відомий такими роботами, як Крек 6-Т, Ворог держави № 1, Ворог держави № 1: Легенда, Цей незручний момент і Рейс.

Фото: Green Light Films

Заколоті Ріше поєднує глобальний масштаб історії з клаустрофобною напругою: значна частина подій розгортається на кораблі, де герой опиняється в пастці серед ворогів.

Стейтем не лише виконує головну роль, а й виступає продюсером. Фільм вийде в українських кіно 27 серпня 2026 року.