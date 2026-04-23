«Символ стійкості та ідентичності». Швеція через ЮНЕСКО виділить $1,3 млн на захист заповідника Хортиця

Швеція через ЮНЕСКО виділить $1,3 млн на захист заповідника Хортиця (Фото: Національний заповідник Хортиця)

Міністерства культури Швеції виділило 12 млн шведських крон (близько $1,3 млн) на екстрені заходи із захисту культурної спадщини під керівництвом ЮНЕСКО, зокрема захисту Національного заповідника Хортиця.

Про це повідомили на сайті ЮНЕСКО.

Йдеться про реалізацію невідкладних заходів для збереження археологічних пам’яток, які зазнають впливу бойових дій і пов’язаних із війною екологічних змін на території Національного заповідника Хортиця.

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Проєкт передбачає ремонт музею заповідника, розширення кліматично контрольованих сховищ для понад 5 тисяч артефактів, а також посилення археологічних рятувальних місій і створення цифрового реєстру постраждалих об'єктів. Окрім цього, увагу приділять екологічному моніторингу території.

«Хортиця, зважаючи на свою історичну цінність, є символом стійкості та ідентичності українського народу. Захищаючи її сьогодні, ми забезпечуємо можливість майбутнім поколінням продовжувати черпати знання з її спадщини та надихатися нею», — заявив Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

Також планується навчання українських фахівців у сфері археології та консервації та співпрацю зі шведськими інституціями, зокрема Музеєм Васа.

«Швеція залишатиметься непохитною у своїй підтримці України в її зусиллях із захисту та збереження культурної спадщини, зміцнення суспільної єдності, а також у прагненні до справедливого і тривалого миру», — додала Постійна представниця Швеції при ЮНЕСКО Гелена Сонгеланд.