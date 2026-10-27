Один із засновників Театру на Печерську. У віці 51 року помер актор Юрій Якуша

У віці 51 року помер актор Юрій Якуша (Фото: Ira Markoni)

У віці 51 року помер актор Юрій Якуша, який був одним із засновників Київського академічного театру на Печерську.

Про це повідомили в театрі.

Юрій Якуша народився у січні 1975 року у Потсдамі у Німеччині. У 1999 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого — навчався у майстерні Миколи Рушковського.

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Разом з однокурсниками під керівництвом Олександра Крижанівського вони створили Театр на Печерську.

Окрім театру на Переську Якуша грав у постановках Київського академічного театру юного глядача на Липках та знімався у художніх фільмах і телесеріалах.

Прощання з актором відбудеться у приміщенні Театру на Печерську за адресою: вул. Мала Шияновська, 5. Дату та час оголосять пізніше.

«Юрій був надзвичайно талановитим, начитаним актором. А ще — людиною, яка з цілковитою серйозністю могла розповідати найсмішніші речі. З ним пов’язано безліч курйозних історій. Він був задіяний у знакових виставах, які назавжди лишаються частиною нашої спільної історії», — йдеться в повідомленні.