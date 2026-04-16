Пивоваров, Кажанна і Jerry Heil. Стали відомі імена переможців 15-ї Національної музичної премії YUNA
У Києві вручили премію YUNA (Фото: YUNA/Facebook)
У середу, 15 квітня, у Києві відбулась 15-та ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA.
Найбільшу кількість нагород отримали три виконавці - Артем Пивоваров, який став Найкращим виконавцем, а також отримав нагороди за проєкт The Вуса, як Найкращий поп-гурт, і Найкраща концертна подія.
Молода співачка Кажанна стала Відкриттям року і отримала нагороду за Найкращий хіп-хоп хіт. Jerry Heil — за Найкращий відеокліп, а також разом із MONATIK та Євгеном Хмарою за Найкращу пісню до фільму.Загалом нагороди вручили у 14 номінаціях.
Лауреати премії YUNA 2026
Найкращий дует/колаборація — ADAM & SASHA NOROVA — Ау Ау
Найкращий виконавець — Артем Пивоваров
Найкраща пісня до фільму — Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)
Найкращий поп-гурт — The Bуса
Найкращий рок-гурт — Ziferblat
Найкраща пісня — Drevo — Смарагдове небо
Найкраща нова версія — TVORCHI — Мила моя (Володимир Івасюк cover)
Найкраща концертна подія — Артем Пивоваров — 7 шоу в Палаці Спорту
Найкращий відеокліп — Jerry Heil — Додай гучності (12 points) (реж. Валерія Фадєєва)
Найкраща виконавиця — Alena Omargalieva
Найкращий менеджмент артиста — Лейбл Pomitni
Відкриття року — Кажанна
Найкращий альбом — The Maneken — Nova Era
Найкращий хіп-хоп хіт — Кажанна — boy