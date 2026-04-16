Пивоваров, Кажанна і Jerry Heil. Стали відомі імена переможців 15-ї Національної музичної премії YUNA

Найбільшу кількість нагород отримали три виконавці - Артем Пивоваров, який став Найкращим виконавцем, а також отримав нагороди за проєкт The Вуса, як Найкращий поп-гурт, і Найкраща концертна подія.

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Молода співачка Кажанна стала Відкриттям року і отримала нагороду за Найкращий хіп-хоп хіт. Jerry Heil — за Найкращий відеокліп, а також разом із MONATIK та Євгеном Хмарою за Найкращу пісню до фільму.Загалом нагороди вручили у 14 номінаціях.

Лауреати премії YUNA 2026

Найкращий дует/колаборація — ADAM & SASHA NOROVA — Ау Ау

Найкращий виконавець — Артем Пивоваров

Найкраща пісня до фільму — Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara — Вимолив (OST Відпустка наосліп)

Найкращий поп-гурт — The Bуса

Найкращий рок-гурт — Ziferblat

Найкраща пісня — Drevo — Смарагдове небо

Найкраща нова версія — TVORCHI — Мила моя (Володимир Івасюк cover)

Найкраща концертна подія — Артем Пивоваров — 7 шоу в Палаці Спорту

Найкращий відеокліп — Jerry Heil — Додай гучності (12 points) (реж. Валерія Фадєєва)

Найкраща виконавиця — Alena Omargalieva

Найкращий менеджмент артиста — Лейбл Pomitni

Відкриття року — Кажанна

Найкращий альбом — The Maneken — Nova Era

Найкращий хіп-хоп хіт — Кажанна — boy