З Валерією Ходос і Дмитром Совою. Вийшов трейлер української психологічної драми Втомлені

На початку травня в український прокат виходить психологічна драма Втомлені режисера Юрія Дуная про двох ветеранів та пошуки опори в почуттях. Вийшов трейлер фільму, головні ролі в якому виконали Валерія Ходос, Дмитро Сова, Ірма Вітовська.

Втомлені - це історія ветеранів Люби та Андрія, які намагаються подолати травми війни. Вони знаходять підтримку у своїх почуттях, проте байдужість оточення та власні страхи стають серйозним випробуванням для стосунків. Але навіть після болю є шанс на новий початок і внутрішнє зцілення. Це історія про боротьбу з невидимими ранами, відновлення та силу любові.

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Фото: FILM UA

«У центрі сюжету — не сама війна, а її наслідки для людини: травма, сором за власне тіло та спроба навчитися жити після пережитого. Стосунки Люби та Андрія побудовані на крихкому балансі між підтримкою і внутрішньою руйнацією. Вони намагаються врятувати одне одного, але самі ще не готові до життя поза травмою. Це історія про повільне збирання себе наново, про здатність жити далі, несучи пам’ять про те, що сталося», — поділився Юрій Дунай.

Фото: FILM UA

За фільм Втомлені Юрій Дунай отримав спеціальну відзнаку Премії НСКУ імені Сергія Параджанова у 2026 році — За експеримент та пошук особистої інтонації, а минулого року стрічка завоювала Гран-прі Київського міжнародного кінофестивалю Молодість.

Юрій Дунай є дійсним військовослужбовцем Збройних Сил України, як і виконавець головної ролі Дмитро Сова. До роботи над фільмом долучилися й інші військовослужбовці та ветерани, які стали частиною команди та акторського складу — зокрема, в одному з епізодів знявся Олег Симороз.

Фото: FILM UA

Валерія Ходос, яка зіграла головну героїню Любу, за свою роботу у Втомлених отримала премію Чорний лотос за найкращу жіночу роль у кіно, а Дарія Творонович — Віра — за найкращу жіночу роль другого плану.

У фільмі також зіграли Ірма Вітовська, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц, Олександр Соколов, Дарина Легейда, Сергій Лузановський, Пилип Іллєнко, Маргарита Гура та інші.

Фільм Втомлені вийде у прокат 7 травня.