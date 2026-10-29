«Балет не пробачає легковажності». Інтерв'ю з Катериною Кухар про професію, конкуренцію і нове покоління артистів, яке виростає у час війни

Катерина Кухар в інтерв'ю відверто розповіла про іншу сторону балету, труднощі професії та нове покоління українських артистів, яке підростає у часі війни.

— Катерино, у вас дивовижний досвід: ви прима-балерина, яка стала одним із символів українського балету, а сьогодні — керівниця, яка виховує нове покоління артистів. Що для вас зараз важче: вийти на сцену перед повним залом чи ухвалити рішення, яке точно комусь не сподобається?

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— Знаєте, у цих двох ролях набагато більше спільного, ніж здається. І прима-балерина, і керівник дуже швидко розуміють одну просту річ: усім сподобатися неможливо.

Коли ти виходиш на сцену, глядач бачить світло, музику, красу. А ти знаєш ще й інший бік театру. За кулісами можеш побачити схрещені руки, відчути погляд у спину, почути зовсім не ті побажання, які хотілося б почути перед виходом.

На керівній посаді відбувається приблизно те саме. Для когось ти неодмінно будеш незручною. Для когось — небажаною. Особливо для людини, яка сама хотіла б опинитися на твоєму місці. Це закон життя.

Катерина Кухар / Фото: Ростислав Арно

Якби свого часу я почала думати про все, що говорять за моєю спиною, думаю, я взагалі ніколи не вийшла б на сцену. Хочеш бути примою? Тоді вчися не лише танцювати.

У балеті іноді немає другого шансу. Один раз відмовишся — наступного разу можуть уже не запропонувати. Припустишся серйозної помилки — тобі можуть більше не довірити цю партію. І далеко не кожна людина здатна витримати такий тиск. Я пам’ятаю одну нашу артистку. Вона мала неймовірні природні дані: красу, прекрасні лінії, надзвичайний крок — здавалося, абсолютно все для блискучої кар'єри. Одразу після закінчення альма-матер їй почали довіряти сольні партії. Але через рік вона пішла з театру. За кілька років я випадково зустріла її в місті й запитала: «Чому ти пішла?» Вона відповіла фразою, яку я пам’ятаю досі: «Мене за рік зламали. Я боялася виходити на роботу».

Катерина Кухар / Фото: Ростислав Арно

Ось це — той бік балету, якого глядач зазвичай не бачить. Хвилювання, відповідальність, плітки, інтриги, постійна конкуренція — усе це теж частина нашої професії. Тому для великої кар'єри недостатньо сильного тіла, таланту чи красивих ліній. Потрібна надзвичайна психологічна стійкість. І ще одне важливе вміння — не дозволяти іншим людям марно витрачати твою енергію.

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Але між сценою і керівною посадою все-таки є принципова різниця. На сцені я відповідала насамперед за себе. Сьогодні я відповідаю не лише за власні рішення, а й за людей, за команду, за результат їхньої роботи. І це набагато більша відповідальність.

— Чи доводилося вам платити за право сказати «ні»?

— Доводилося, але я завжди була готова до наслідків. У театрі я навіть якось поплатилася за своє «ні»: один із художніх керівників після моєї відмови довго не давав мені танцювати партію Аврори. Але я ніколи не шкодувала про своє «ні».

— Ви зачепили чоловіче его?

— Таке періодично трапляється. Тут уже питання жіночого мистецтва дипломатично відмовляти. І, повірте, це ще не найгірший варіант розвитку подій. Подібні ситуації трапляються регулярно — і далеко не лише в балеті.

Але в моєму житті були й зовсім інші історії - про справжніх чоловіків, які дарують жінці крила й нічого не вимагають натомість. Такими чоловіками я захоплююся і глибоко їх поважаю. З такими, знаєте, можна й «добровільно піти в рабство».

— Ви багато років живете у світі, де тіло постійно оцінюють — його лінії, вагу, рухи, костюм. Ставши керівницею, чи почали ви інакше дивитися на жіночу красу? Сьогодні для вас вона більше про стандарти, індивідуальність чи владу?

— У балеті існують класичні канони і танцю, і тіла. Це професійні критерії, за якими ми оцінюємо артистів і тих, хто лише мріє ними стати. Балетний еталон відомий: тонка кістка, струнка статура, довгі ноги й руки, високий підйом стопи… Але навіть ідеальні пропорції самі по собі не створюють артиста. Справжня краса починається там, де до канону додається індивідуальність. Бо стандарт може відкрити двері в балет, але залишитися в пам’яті глядача можна лише тоді, коли ти не схожа ні на кого.

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Катерина Кухар / Фото: Ростислав Арно

— Чи дається взнаки профдеформація після балетної кар'єри?

— Будь-яка професія накладає свій відбиток на те, як ми бачимо світ. Особливо важко, мабуть, чоловікам, які звикли працювати чи жити з балеринами або спортсменками. У них ця «профдеформація» вже на все життя: певні вимоги до жіночого тіла стають дуже високими, я б навіть сказала — гіперболізованими. (Сміється.)

— Чи може краса бути формою спротиву?

— Для мене краса завжди була проявом внутрішньої сили. Сьогодні це відчувається особливо гостро. Коли дитина після звуку сирени спускається в укриття і продовжує свій ballet barre, виходить на сцену, це вже більше, ніж балет.

У давньогрецькому міфі нитка Аріадни допомогла Тесею знайти вихід із лабіринту. Для наших дітей такою ниткою стало мистецтво. Воно допомагає не загубитися серед страху й невизначеності.

— Чи доводилося вам руйнувати стереотип про красиву жінку при владі?

— Балет навчив мене, що за зовнішньою легкістю завжди стоїть колосальна праця. Керівництво — це та сама сцена, тільки без оплесків.

— Яким буде покоління артистів, що дорослішає під час війни?

— Це покоління дуже рано дізналося ціну свободи. І я переконана: їхній танець матиме зовсім іншу емоційну глибину.

Балет узагалі не пробачає легковажності. Це професія, яка вимагає дисципліни, повної концентрації й щоденної вимогливості до себе. Але сьогодні наші діти проходять ще одне випробування, якого не мало бути в їхньому дитинстві.

Катерина Кухар / Фото: Ростислав Арно

Коли після безсонної ночі через тривоги вони вранці все одно приходять до балетної зали, стають до станка і починають клас — саме в такі моменти формується їхній сталевий стрижень.

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Звичайно, їх хочеться обійняти, захистити, пожаліти. Але я не вірю в жалість як спосіб допомоги.

Жалість може руйнувати. Дитині потрібні опора, мета і світло попереду — той маяк, до якого вона продовжує йти, навіть коли навколо темно.

І тут надзвичайно важливі дорослі: батьки, викладачі, вихователі, адміністрація — усі, хто здатен підставити плече, вислухати, а іноді просто мовчки бути поруч.

У Київському державному фаховому хореографічному коледжі імені Тетяни Таякіної ми намагаємося створити для дітей простір, у якому навіть під час війни вони можуть не просто навчатися, а розвиватися й бачити своє майбутнє. Цієї осені ми змушені працювати у змішаному форматі. Паралельно ведемо перемовини з американськими партнерами щодо нового мобільного укриття, відновлюємо навчальні корпуси й балетні зали, працюємо над модернізацією гуртожитку. Вивозимо дітей на міжнародні гастролі, щороку створюємо прем'єри, шукаємо меценатів і можливості, щоб війна не забрала в них професійне майбутнє.

Катерина Кухар / Фото: Ростислав Арно

Бо це теж боротьба. Коли країна воює за своє існування, культура не може чекати «до кращих часів». Я не знаю, якими вони будуть через десять років. Але знаю інше: на сцену вийде покоління, яке дуже рано зрозуміло, що світло, свобода і можливість займатися улюбленою справою — це не даність. І, можливо, саме тому вони танцюватимуть так, як ми вже не зможемо.