Режисер Володимир Мула став членом Національної академії телевізійних мистецтв і наук, яка присуджує Еммі

Український режисер Володимир Мула став членом Національної академії телевізійних мистецтв і наук США, яка присуджує Еммі у таких категоріях як денні програми, новини та документалістика, спорт тощо. Про це повідомили NV представники режисера.

Мула долучився до новоствореної програми National Professional Membership для професіоналів телевізійної індустрії.

Статус національного первинного члена (Charter National Member) отримують учасники, які долучилися до програми на етапі її становлення.

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За словами режисера, членство в NATAS відкриває нові можливості для професійної комунікації, участі в галузевих заходах, розвитку міжнародних контактів та подальшої роботи над документальними й художніми проєктами.

Фото: Надано командою Володимира Мули

«Як кінорежисер та лауреат премії Еммі, для мене велика честь приєднатися до професійної спільноти найкращих світових митців та продовжувати робити внесок у сферу спортивних та документальних фільмів. У моєму світі кіновиробництво завжди було про людей, емоції та історії, що виходять далеко за межі екрану. Переконаний, нові професійні знайомства, обмін досвідом та співпраця з колегами з усього світу сприятимуть появі нових міжнародних проєктів і допоможуть ще гучніше доносити світові правду про Україну», — зазначив Мула.

Володимир Мула став першим в історії українським режисером, який здобув премію Еммі за роботу Футбол має тривати (Football Must Go On), створеного для стримінгової платформи Paramount+. Зняв шість повнометражних документальних фільмів: Американська мрія, Американська мрія. У пошуках правди, ЮКІ, Нація футболу, Гра на перехоплення, Країна мрій? Країна дій! Протягом кар'єри Мула працював із британським BBC, американським CBS та сінгапурським CNA.