У Британії вийде англійською мовою збірка Вірші з бійниці загиблого поета і військового Максима Кривцова

Як повідомляють в English PEN, збірка вийде у видавництві Jantar Publishing, яке видало збірки Dasein: оборона присутності Ярини Чорногуз та Тут були ми Артура Дроня (і придбало права на його прозову книжку Гемінґвей нічого не знає).

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Перекладатиме вірші Лариса Бабій. Зібрка вийде у 2027 році.

За словами поетки Юлії Мусаковської, влітку 2023 року разом з Оленою Гусейновою та Ганною Хряковою привезли до Великої Британії вірші українських авторів. Ці твори, а зокрема й вірш Марія Голгофі Максима Кривцова, вразили професора французької літератури в Ексетерському університеті Г’ю Робертса.

«Дуже чекаю виходу книжки і думаю про те, як би їй радів Максим. Його поезію та його історію відкриватимуть для себе нові й нові читачі в усьому світі, пізнаючи через них українські реалії боротьби», — додала Мусаковська.

У листопаді 2025 року Вірші з бійниці вийшли французькою мовою, а до цього отримали нагороду Книга року литовського літератураного фестивалю Відкриті книги. Вона стала Найкращою перекладною поетичною збіркою. Також вірші перекладені португальською та новогрецькою.

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Хто такий Максим Кривцов

Максим Далі Кривцов був учасником Революції Гідності, а у 2014 році долучився добровольцем до лав українських захисників. Згодом чоловік повернувся до цивільного життя, проте після початку повномасштабної війни, Кривцов став на захист України. 7 січня 2024 року Далі загинув на фронті. У 2025 році йому присвоїли звання Героя України.

У грудні 2023 року вийшла його збірка поезій Вірші з бійниці. Після цього Максим Кривцов почав писати роман, проте так і не встиг його закінчити. Після його смерті також вийшла його друга книга На мінному полі пам’яті: щоденники, есеї, оповідання.