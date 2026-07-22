У Британії вийде англійською мовою збірка Вірші з бійниці загиблого поета і військового Максима Кривцова
У Британії вийде англійською мовою збірка Вірші з бійниці Максима Кривцова (Фото: Максим Кривцов/Facebook)
Поетичну збірку Вірші з бійниці загиблого українського військового, Героя України Максима Кривцова опублікують у Великій Британії англійською мовою.
Як повідомляють в English PEN, збірка вийде у видавництві Jantar Publishing, яке видало збірки Dasein: оборона присутності Ярини Чорногуз та Тут були ми Артура Дроня (і придбало права на його прозову книжку Гемінґвей нічого не знає).
Перекладатиме вірші Лариса Бабій. Зібрка вийде у 2027 році.
За словами поетки Юлії Мусаковської, влітку 2023 року разом з Оленою Гусейновою та Ганною Хряковою привезли до Великої Британії вірші українських авторів. Ці твори, а зокрема й вірш Марія Голгофі Максима Кривцова, вразили професора французької літератури в Ексетерському університеті Г’ю Робертса.
«Дуже чекаю виходу книжки і думаю про те, як би їй радів Максим. Його поезію та його історію відкриватимуть для себе нові й нові читачі в усьому світі, пізнаючи через них українські реалії боротьби», — додала Мусаковська.
У листопаді 2025 року Вірші з бійниці вийшли французькою мовою, а до цього отримали нагороду Книга року литовського літератураного фестивалю Відкриті книги. Вона стала Найкращою перекладною поетичною збіркою. Також вірші перекладені португальською та новогрецькою.
Хто такий Максим Кривцов
Максим Далі Кривцов був учасником Революції Гідності, а у 2014 році долучився добровольцем до лав українських захисників. Згодом чоловік повернувся до цивільного життя, проте після початку повномасштабної війни, Кривцов став на захист України. 7 січня 2024 року Далі загинув на фронті. У 2025 році йому присвоїли звання Героя України.
У грудні 2023 року вийшла його збірка поезій Вірші з бійниці. Після цього Максим Кривцов почав писати роман, проте так і не встиг його закінчити. Після його смерті також вийшла його друга книга На мінному полі пам’яті: щоденники, есеї, оповідання.